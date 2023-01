Luxemburg : Behörden melden Ölverschmutzung in der Sauer

ROMBACH/MARTELINGEN – Umweltkatastrophe auf der belgischen Seite der Sauer: Literweise Öl ist am Donnerstag in den 173 Kilometer langen Fluss geflossen. Maßnahmen, um den Schaden einzudämmen, seien derzeit im vollen Gange.

Umweltkatastrophe an der belgisch-luxemburgischen Grenze: In die Sauer sind am Donnerstag bei Rombach-Martelingen Literweise Öl geflossen.

Die Sauer – die neben Luxemburg auch durch Frankreich und Belgien fließt – wurde durch einen Ölunfall an der belgisch-luxemburgischen Grenze in Rombach-Martelingen stark verschmutzt, wie das Wasserwirtschaftsamt (AGE) am heutigen Donnerstag mitteilt. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist nach Angaben der Behörde derzeit nicht bekannt.

Keine unmittelbare Gefahr für das Trinkwasser

Dabei wurden nach Angaben des Wasserwirtschaftsamt alle benötigten Maßnahmen ergriffen, um die Verbreiterung der Schadstoffe möglichst zu begrenzen. So waren AGE-Beamte an der Seite des großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) in Rombach-Martelingen im Einsatz, um durch schwimmende Sperren ein Abfließen des Öls zu verhindern. Diese Initiative erwies sich jedoch «aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit des Flusses» als erfolglos, so die Behörde.