Luxemburg: Behörden rufen zum Wassersparen auf

Die Trockenheit in den vergangenen Tagen und die Wettervorhersagen für die kommenden haben das Umweltministerium und die Wasserwirtschaftsverwaltung (AGE) dazu veranlasst, zum Wassersparen auszurufen. Die Bevölkerung ist damit angehalten, den Verbrauch von Trinkwasser im Auge zu behalten, um Verschwendung zu vermeiden und «die Versorgung mit sauberem Trinkwasser den ganzen Sommer über zu gewährleisten».

Das Frühjahr sei zwar recht regenreich gewesen, doch die Grundwasserneubildung lag in den vergangenen Wintermonaten 30 Prozent unter dem Wert der Vorjahressaison, wie die Wasserwirtschaftsverwaltung erklärt. «Der extrem trockene Sommer 2022 führte zu ausgetrockneten Böden, die sich erst mit Regenwasser vollsaugen mussten, bevor dieses das Grundwasser erreichen konnte.» Die Wiederauffüllung habe also erst spät im Januar begonnen und nicht schon im November und sei durch einen sonnenreichen Februar gestört worden. «Der Regen im März 2023 kam zu spät, da die Natur bereits erwacht war und das Regenwasser absorbiert hatte», so die Behörde. Sie geht davon aus, dass der Klimawandel dieses Phänomen zukünftig verstärke, weshalb man die Wasserressourcen schonen müsse.