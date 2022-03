Italien - Behörden schnappen sich gepanzerte Oligarchen-Limousine

Sogar Wladimir Putin soll schon mitgefahren sein

Gekauft soll Usmanow das Auto der Superlative 2018 haben. Die Karosse hat allerlei Extras – allen voran zehn Zentimeter dickes Panzerglas, das sogar Sprengstoff standhalten soll. Fünf Tonnen schwer soll das Gefährt gemäß dem «Corriere» sein. Üblicherweise wird es von Staatschefs wie Indiens Narendra Modi verwendet. Die Zeitung stellt daher die Frage in den Raum, weshalb sich Usmanow gerade für dieses Modell entschieden hat und macht eine Rechnung: Einen Ferrari Portofino oder einen Bentley Continental hätte er für einen Drittel des Preises haben können, und immer noch genügend Budget für «ein paar Teslas» übrig gehabt.

Die Wahl könnte auch aufgrund einer illustren Gästeliste auf den Super-Maybach gefallen sein, mutmaßt die Zeitung. So soll Vizepräsident Medwedew zu den Gästen Usmanows auf Sardinien gehört haben. Sogar der russische Staatspräsident Wladimir Putin soll bei Besuchen der, bei reichen Russen sehr beliebten, Insel im Maybach gesessen haben.

Die örtlichen Behörden haben in den letzten Tagen und Wochen bereits verschiedene andere Vermögenswerte von reichen Russen, darunter Jachten und Häuser beschlagnahmt. Dennoch könnte der Schlag gegen Usmanow einigen in der Regierung Kopfzerbrechen bereitet haben. Dieser hatte sich vor Ort nämlich als Wohltätiger gezeigt. 500.000 Euro soll er gemäß dem «Guardian» an die Lokalverwaltung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gespendet haben.