Das Diabetes-Medikament Ozempic trendet in den sozialen Netzwerken: Es soll das Abnehmen erheblich erleichtern. Genau aus diesem Grund steht es derzeit im Visier der Luxemburger Gesundheitsbehörde. Bereits im 18. Oktober vergangenen Jahres verteilte diese an alle Ärzte und Apotheken ein Rundschreiben, in dem darauf hingewiesen wird, dass Ozempic sich in erster Linie an Diabetiker des Typs 2 richte, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP)und Claude Haagen (LSAP), Minister für soziale Sicherheit in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage betonten. «Diese Angelegenheit wird derzeit europaweit von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) in Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedstaaten verfolgt, um die Folgen einer möglichen Verknappung zu vermeiden», erklärten Lenert und Haagen.