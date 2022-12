Autopsie-Bericht : Bei Anne Heches tödlichem Autounfall waren keine Drogen im Spiel

1 / 10 Anne Heche ist im Alter von 53 Jahren verstorben. IMAGO/ZUMA Wire Am 18. August wurde sie eingeäschert. REUTERS Ihre letzte Ruhestätte fand die Schauspielerin am Hollywood Forever Cemetery. REUTERS/Stephane Mahe

Mit ihrem wirren Verhalten vor dem tödlichen Unfall sorgte Anne Heche für Spekulation. Es deutete darauf hin, dass sie am Tag ihres Todes unter Einfluss illegaler Substanzen stand. Nun liegt allerdings der abschließende toxikologische Autopsiebericht der Gerichtsmedizin des Bezirks Los Angeles vor. Darin heißt es gemäß «People»: «Es gab keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch illegale Substanzen zum Zeitpunkt des Unfalls.»

Zwar wurden Cannabinoide in ihrem Urin gefunden, aber «nicht im Einlieferungsblut nachgewiesen und stehen im Einklang mit einer vorherigen Einnahme, aber nicht zum Zeitpunkt des Unfalls». Ebenso ergaben Tests, dass die 53-Jährige Kokain konsumiert hatte. Laut der Gerichtsmediziner habe Heche die Drogen allerdings Tage vorher zu sich genommen. «Das Blut bei der Krankenhauseinweisung zeigte das Vorhandensein von Benzoylecgonin, dem inaktiven Metaboliten von Kokain, was bedeutet, dass sie in der Vergangenheit, aber nicht kurz vor dem Aufprall Kokain konsumiert hat», so der zuständige Pathologe.

Heche starb an einer «anoxischen Hirnverletzung»

Bei der Autopsie wurde ebenfalls das Opioid Fentanyl in ihrem System nachgewiesen. Die Mediziner deklarieren das mit «im Nachhinein als vom Krankenhaus gegebenes Medikament zur Schmerztherapie». Diese Beurteilung wird durch das Fehlen von Fentanyl in der Blutprobe gestützt, die bei der Krankenhausaufnahme entnommen wurde. Dem Bericht der Gerichtsmedizin zufolge waren die Verbrennungen der Schauspielerin so schlimm, dass sie ihren Körper daran hinderten, effektiv Sauerstoff aufzunehmen. Dies führte zu ihrer «anoxischen Hirnverletzung», woran sie letztlich starb.