Kraftstoffpreise in Luxemburg – «Bei Bedarf werden weitere Maßnahmen ergriffen»

Wie andere europäische Länder hat auch Luxemburg in der vergangenen Woche einen historischen Anstieg der Kraftstoffpreise erlebt – wobei der Dieselpreis auf mehr als zwei Euro pro Liter gestiegen ist. Auf diese «Überhitzung der Märkte», wie Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) es formuliert, folgte zwar ein deutlicher Rückgang, doch mehrere Nachbarländer entschieden dennoch zu reagieren: Frankreich etwa kündigte einen Preisnachlass von 15 Cent pro Liter an.

Diese Maßnahmen würden zwar «aufmerksam beobachtet», so der Minister gegenüber L'essentiel, aber nicht unbedingt nachgeahmt. Seiner Ansicht nach verfügt Luxemburg mit der automatischen Indexierung der Löhne bereits über wirksame Mechanismen, «die für die Mehrheit der Bevölkerung einen guten Ausgleich darstellen». Zumal auch finanzielle Hilfen für Geringverdiende eingeführt wurden, erklärt Turmes – etwa die Stabilisierung der Strompreise sowie die Erhöhung der Beihilfe für teure Lebenshaltungskosten (von mindestens 200 Euro mehr pro Haushalt).

Mittlerweile ist der Dieselpreis auch schon wieder gesunken und: «Die Kraftstoffkosten sind immer noch niedriger als in unseren Nachbarländern», sagt der 61-Jährige, räumt aber ein, dass «bei Bedarf weitere Maßnahmen ergriffen werden». Das Finanzministerium geht auf Anfrage von L'essentiel davon aus, dass vor der Tripartite, an der die Regierung, die Arbeitgeber und die Gewerkschaften teilnehmen, keine Entscheidung getroffen werde.

Dennoch sei man sich der langfristigen Herausforderungen in Bezug auf die Energieversorgung voll bewusst. Denn auch Luxemburg ist zu 25 Prozent von russischem Gas abhängig, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie Deutschland (55 Prozent). Ein europaweiter Boykott oder ein vom Kreml beschlossenes Abdrehen des Energiehahns würde zwangsläufig auch die Wirtschaft des Großherzogtums in Mitleidenschaft ziehen.