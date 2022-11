Luxemburg: Bei den öffentlichen Finanzen gibt es «wenig Handlungsspielraum»

«Wir beobachten einen Wiederanstieg des Defizits, aufgrund der Unterstützungspakete. Das verringert den Handlungsspielraum und tendiert in Richtung der 30 Prozent-Grenze der Staatsverschuldung», wie Marc Wagener, Präsident des Nationalen Rates für öffentliche Finanzen («Conseil national des finances publiques»), erklärt. Der Rat präsentierte am Montag seine Stellungnahme zum Haushalt für 2023, welcher im Oktober in der Chamber von Finanzministerin Yuriko Backes (DP) vorgestellt worden war.