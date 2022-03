Leidenschaft 2.0 : Bei der Sex-App Mixxxer geht es gleich zu Sache

Bereits 33'000 Sexhungrige suchen mithilfe der Smartphone-App Mixxxer nach Bettgefährten. User sollen «auf Dates verzichten und direkt flachgelegt werden».

Durchschnittlich zwei Millionen Menschen suchen täglich mithilfe der Dating-App Tinder nach der großen Liebe – oder zumindest nach einem spannenden Zeitvertreib. Jeden Tag werden 350 Millionen Profile anderer Flirtwilliger angeschaut und in die Kategorien «Like» oder «Nope» eingeteilt. In den USA wurde kritisiert, die Applikation verhelfe bloß zu Seitensprüngen und One-Night-Stands. Dabei sind reale Treffen nach dem Kennenlernen mithilfe der kalifornischen App relativ selten: Nur 20 Prozent der Nutzer verabreden sich tatsächlich mit einem ihrer Gesprächspartner. Bei herkömmlichen Dating-Webseiten sind es knapp zwei Drittel. Zudem machen 96 Prozent der Tinder-Nutzer zum ersten Mal online Bekanntschaften.

Die neue Sex-App Mixxxer dagegen will ihre User direkt zur Sache kommen lassen: «Finden Sie noch heute Nacht Sexpartner und Swingers in Ihrer Nähe», wirbt die Smartphone-Anwendung auf der Website. Via GPS sollen Sexhungrige in der gleichen Region Gleichgesinnte treffen können. Angesprochen sind neben Einzelpersonen beider Geschlechter auch homosexuelle und heterosexuelle Paare sowie Transsexuelle.