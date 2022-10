Mont-Saint-Martin: Bei der zerstückelten Leiche soll es sich um eine Portugiesin aus Luxemburg handeln

Im Fall der zerstückelten Leiche, die in Mont-Saint-Martin gefunden wurde , gibt es eine neue Wendung. Die tote Frau sei «eine Person portugiesischer Nationalität mit Wohnsitz in Luxemburg», teilte die Staatsanwaltschaft L'essentiel am Montag mit und bestätigte damit eine von Contacto aufgedeckte Information.

Hinweis auf Prostitution

Die Hinweise auf einen Mord an einer Prostituierten aus Luxemburg oder Belgien oder die eines Feminizids waren bereits vor zehn Tagen vom Staatsanwalt von Nancy, François Perrain, angedeutet worden. Die Kriminalpolizei in Metz wurde mit der Durchführung der Ermittlungen beauftragt.

Der zerstückelte, kopflose und entblößte Körper war am 19. September von einem Passanten am Rande eines verlassenen Gebäudes in Mont-Saint-Martin gefunden worden. Dieser schreckliche Fund hatte die Bewohner der Gemeinde an der Grenze zu Luxemburg zutiefst schockiert.