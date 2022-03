Unfassbar : Bei diesem Crash gibt es keine Verletzten

Auch die besten Rallye-Fahrer der Welt sind nicht gegen Unfälle gefeit. In Chile kam es am Wochenende zu einem spektakulären Überschlag des belgischen Fahrers Thierry Neuville.

101 gefahrene Rallyes, 10 Siege und insgesamt 36 Podestplätze: So liest sich der Palmarès von Thierry Neuville. Der 30-jährige Belgier gehört zu den Besten seines Sports. Seit nunmehr knapp sechs Jahren nimmt Neuville für das Hyundai World Rallye Team an der Weltmeisterschaft teil. Doch all diese Erfahrung schützte den Piloten nicht davor, am vergangenen Wochenende einen schweren Unfall zu bauen.