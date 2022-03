Neuer Clip : Bei diesem Song von Adele wird es den Fans schlecht

Sie ist aktuell die erfolgreichste Sängerin überhaupt, nun veröffentlicht Adele ihr drittes Musikvideo zum neuen Album. Doch aufgepasst: Es könnte Schwindelgefühle auslösen.

Der Song «Send My Love (to Your New Lover)» ist die dritte Single aus ihrem Erfolgsalbum, und das Musikvideo kommt in den ersten paar Sekunden eher unspektakulär daher: Adele trällert vor schwarzem Hintergrund in einem bodenlangen Blumenkleid gewohnt stimmgewaltig ihren Song. Bis, ja, bis sich die Britin zu teilen scheint. Und nochmals. Und nochmals.