Paulette Lenert: «Bei diesem Tempo werden die CNS-Reserven in fünf oder sechs Jahren aufgebraucht sein»

Bei der Frühjahrs-Quadripartite am heutigen Mittwoch in Bad Mondorf hat die Gesundheitsministerin Paulette Lenert ein alarmierendes Bild von der Zukunft der Luxemburger Gesundheitskasse (CNS) gezeichnet. Inhalt der Gespräche waren vor allem die Finanzen der CNS. Laut der LSAP-Ministerin würden die Reserven der nationalen Gesundheitskasse sukzessive schrumpfen. «Wir befinden uns zwar grob auf der vorgesehenen Entwicklungslinie, jedoch mit einer Verschlechterung der Situation.»

Aufgrund eines erwarteten Defizits von 41,5 Millionen Euro in diesem Jahr – was in etwa dem von 2022 entspricht – werden die Reserven der nationalen Gesundheitskasse voraussichtlich auf insgesamt 820,2 Millionen Euro zusammenschmelzen. Derzeit machen sie 19,1 Prozent der laufenden Ausgaben aus, während das Sozialversicherungsgesetzbuch ein Minimum von zehn Prozent vorsieht. «Bei dem aktuellen Tempo werden sie jedoch in fünf oder sechs Jahren aufgebraucht sein», warnt Cédric Neiens, Finanzdirektor der CNS.