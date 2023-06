Luxemburg: Bei Familie Jacopucci sind drei Baby-Falken eingezogen

1 / 10 Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

Im Hause Jacopucci in Gasperich gibt es Nachwuchs, und zwar keinen menschlichen: Vater Anthony staunte nicht schlecht, als er vergangenen Sonntag auf dem Weg zum Wahlbüro zwei kleinen Falken vor seinem Haus entdeckte. Ein dritter Vogel versteckte sich noch auf der Terrasse. «Meine Söhne Leo und Raphael lassen sie nicht aus den Augen», erzählt Anthony. Namen haben die kleinen Greifvögel auch schon: Relaxou, Phoénix und Radis.

Abends kontaktierte Anthony die Pflegestation für Wildtiere in Düdelingen. Dort riet man ihm, die Tiere in einer Kiste auf eine Fensterbank zu stellen, um sie vor Katzen und Menschen in Sicherheit zu bringen. Außerdem solle er die Vögel bei sich halten, damit die Mutter sie eventuell finden und füttern könne. Sobald kein Kot mehr in der Kiste zu finden sei, solle er sie nach Düdelingen bringen.

Wildtierstation rät indes von Aufnahme ab

Seit Sonntag ist was los im Hause Jacopucci: «Meine Söhne sind sehr engagiert und es kommen Kinder aus der Nachbarschaft, um die Falken zu bestaunen», freut sich Anthony. Die Kleinen versuchen sich am Fliegen, doch an den Moment des Abflugs möchte die Familie noch gar nicht denken. «Vielleicht kommen sie ja eines Tages zurück, um hier zu brüten», hofft der Ziehvater.