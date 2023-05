Kentucky, USA: Bei McDonald’s arbeiteten Hunderte Kinder – darunter sogar 10-Jährige

In dieser Filiale in Texas werden Mitarbeitende gesucht.

Gleich bei drei Franchisenehmern wurden die Inspektorinnen und Inspektoren des US-Arbeitsministeriums fündig: Insgesamt 305 Kinder wurden in Schnellrestaurants von McDonald’s zum Arbeiten angestellt. Dies vor allem in Kentucky, aber auch in anderen Staaten wie Indiana, Maryland und Ohio. Dabei sollen Arbeitszeiten überschritten und weitere Verstöße gegen die Gesetze zur Kinderarbeit begangen worden sein, wird berichtet. Drei verschiedene Franchisenehmer müssen nun Geldstrafen in Höhe von mehr als 212.000 Dollar zahlen.