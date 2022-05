Streamingstarts Mai 2022 : Bei Netflix bonden zwei Teens über ihre Schlaflosigkeit

Der neue Teen-Streifen auf Netflix widmet sich der Nacht, eine südkoreanische Serie über einen verlassenen Freizeitpark – das gibts diese Woche neu zum Streamen.

Der Trailer zu «Along for the Ride».

«Along for the Ride»

Sommer, Sand, Meer – all das gibts in «Along for the Ride». Passend dazu liefert das Pop-Duo Beach House den Soundtrack zum Netflix-Film. Wer jetzt auf sonnengetränkte Szenen hofft, geht aber größtenteils leer aus, im Zentrum des Films steht nämlich die Nacht.