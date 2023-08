Bei Pressekonferenz: «Mass ihm nie Bedeutung zu» – Lionel Messi überrascht mit Aussage

Lionel Messi trifft, siegt und ist glücklich. Er spricht über seinen Wechsel in die USA, Latinos in Miami und persönliche Auszeichnungen.

Lionel Messi ist glücklich in den USA. USA TODAY Sports via Reuters Con

Superstar Lionel Messi ist happy. Nachdem sein Vertrag bei PSG ausgelaufen war, schlug Messi im Gegensatz zu einigen Stars ein Angebot aus Saudiarabien aus und wechselte in die USA zum Club von Mitbesitzer David Beckham. Seit seiner Ankunft hat Miami im Leagues Cup sechs Spiele in Serie gewonnen und steht vor dem ersten Titelgewinn. Das Finale steigt an diesem Samstag gegen Nashville. Neun Tore erzielte Messi im Inter-Dress bereits.

Kein Wunder also, dass er den Kontinenten-Wechsel bisher nicht bereut. Obwohl: Nach eigenen Angaben muss er sich noch an das schwülheiße Wetter in Miami gewöhnen. Ansonsten sei es das Gegenteil von dem, was in Paris passiert sei, wo er eine schwere Zeit gehabt habe, so Messi bei seiner ersten Pressekonferenz in den USA. Dass Miami eine Stadt mit vielen Latinos sei, mache es auch einfacher, betonte er – und: «Wir sind dabei, uns einzuleben. Meine Kinder werden bald eingeschult.»

«Wenn ich gewinne, ist das schön»

Weiter sprach der Superstar über den möglichen Gewinn seines achten Ballon d’Or. Er sagte: «Die Weltmeisterschaft war mein größter Preis. Jetzt genieße ich den Moment und denke ehrlich gesagt nicht darüber nach. Wenn ich gewinne, ist das schön, und wenn nicht, ist es nicht schlimm.»

Er habe das Glück gehabt, alle seine Ziele in seiner Karriere erreicht zu haben, so Messi. Und nun habe er mit Inter neue Ziele. Dann überraschte der Superstar mit der Aussage: «Obwohl der Ballon d’Or eine sehr schöne Auszeichnung ist, habe ich ihm nie große Bedeutung beigemessen. Das Wichtigste für mich waren immer die Team-Trophäen.»

Lionel Messi wollte nicht zu PSG

Der Transfer zu Paris Saint-Germain 2021 war auch Thema bei der Pressekonferenz. «Mein Wechsel nach Paris war nicht das, was ich wollte», sagte der argentinische Weltmeister über die damalige Entscheidung. Sein Wunsch sei es gewesen, beim FC Barcelona zu bleiben: «Es geschah über Nacht. Nach so vielen Jahren in Barcelona musste ich mich schnell an einen neuen Ort gewöhnen.»

Eine besondere sportliche Erfolgsgeschichte wurde es auch nicht zwischen PSG und Messi, erst recht keine große Liebe, nachdem Messi seinen Herzensclub Barcelona nach rund zwei Jahrzehnten hatte verlassen müssen. Die massiv verschuldeten Katalanen hatten sich den Argentinier, der mit dem WM-Triumph in Katar im Dezember vergangenen Jahres seine Karriere krönte, nicht mehr leisten können.