Luxemburg: Bei Schulpflicht-Verstößen erfolgt keinerlei Strafverfolgung mehr

Wer seine Kinder nicht in die Schule schickt oder duldet, dass sie nicht in die Schule gehen, der muss nicht mehr mit einem Verfahren rechnen. Zwar wurde das schulpflichtige Alter von 16 auf 18 Jahre erhöht, gemeldet wird ein Verstoß nun mehr nur noch an das Jugendgericht. Laut Angaben des Bildungsministeriums seien strafrechtliche Verfolgungen ohnehin äußerst selten.