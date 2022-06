Festlichkeiten in Luxemburg : Bei Sommerkonzerten in Luxemburg soll «gute Nachbarschaft» herrschen

LUXEMBURG - Die Stadt Luxemburg besteht darauf, dass bei den Sommerkonzerten auf dem Kircherberg die Regeln eingehalten werden.

«Wir betonen, dass es wichtig ist, keine nächtliche Ruhestörung zu verursachen, auch nicht bei Sommerkonzerten». Lydie Polfer (DP), Bürgermeisterin der Hauptstadt, erinnerte am Mittwochmorgen vor den Sommerfestivitäten auf dem Kirchberg an die Regeln. «Unsere Polizeiverordnung besagt, dass man ab 22 Uhr keinen Lärm mehr machen darf. Wer darüber hinausgehen will, braucht eine Genehmigung», pflichtete ihr Schöffe Serge Wilmes (CSV) bei.