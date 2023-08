Rheinland-Pfalz: Zwei Menschen verunglücken bei Testfahrt auf dem Nürburgring tödlich

Am Mittwoch kam es auf dem Nürburgring in der Eifel zu einem tödlichen Unfall. «Ein an einer Testfahrt teilnehmendes Auto verunfallte im Streckenabschnitt Tiergarten», teilte der Sprecher des Nürburgrings am Donnerstag mit. Auch die Polizei bestätigt den Unfall mit zwei Toten, wie «Focus Online» schreibt. Nach dem Unfall seien sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet worden, für die beiden verunfallten Personen kam jedoch jede Hilfe zu spät.