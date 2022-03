Wladimir Putin : «Bei uns gibt es keine imperialen Ambitionen»

Mehrere Stunden stellte sich Wladimir Putin den Fragen der Bürger seines Landes. Themen waren die Wirtschaftskrise, der Ukraine-Konflikt oder die Raketenlieferung an den Iran.

Die russische Wirtschaft hat nach Ansicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin die Talsohle durchschritten. «Der Rubel hat sich stabilisiert und ist stärker geworden», sagte Putin am Donnerstag während einer live im Fernsehen übertragenen Fragerunde.

Wie in den Vorjahren stellte sich Putin in der TV-Sendung den Fragen seiner Landsleute. Dabei ging es unter anderem um die Sorgen von Kleinsparern und die Nöte der Landwirte. Russland ist wegen des niedrigen Ölpreises und der Sanktionen des Westens im Zuge des Ukraine-Konflikts in eine schwere Krise gestürzt. Der Rubel verlor binnen eines Jahres die Hälfte seines Wertes.