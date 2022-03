In Luxemburg : «Bei vielen Polizisten herrscht Unzufriedenheit»

LUXEMBURG – Am Dienstag wurde eine neue Polizei-Gewerkschaft vorgestellt. Die Aspol will der übermächtigen SNPGL Paroli bieten – und sucht den Konsens mit Minister Schneider.

Im Polizeikorps brodelt es. Weil sie mit dem «aggressiven» Auftreten der führenden Polizeigewerkschaft SNPGL nicht mehr einverstanden waren, haben acht Beamte jetzt einfach eine eigene Gewerkschaft gegründet. Die «Association de la Police Luxembourgeoise» (Aspol) will eine Art Dachverband für alle Polizei-Gewerkschaften werden, wie am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt wurde. Ziel ist es, Kompromisse mit dem Ministerium bei der Polizeireform zu erreichen – und der SNPGL Mitglieder streitig zu machen. Die Aspol verhandelt auch über einen Beitritt zur Beamten-Gewerkschaft CGFP.

Mit an Bord bei der Aspol ist neben Präsident Jean-Jacques Langers auch der frühere SNPGL-Generalsekretär Christian Pierret, der im Sommer nach internen Querelen mit Präsident Pascal Ricquier abgesetzt worden war. Pierret ist wie Sicherheitsminister Etienne Schneider in der LSAP aktiv, was ihm den Vorwurf der Befangenheit eingebracht hat. «Wir haben mit der Partei nichts zu tun», stellen die Aspol-Vertreter klar. Die Idee eines Dachverbands habe es schon länger gegeben. Ein «taktisches Vorgehen» des Ministers, um mithilfe der Aspol schneller zu einem Ergebnis in den Verhandlungen um eine Polizeireform zu kommen, streiten Langers und Pierret vehement ab.