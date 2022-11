Kriminalität in Luxemburg : Beim Einbruch eingeschlafen

BETTEMBURG – Die großherzogliche Polizei hatte keine großen Schwierigkeiten, am Dienstagmorgen in Bettemburg einen Mann festzunehmen, der eines versuchten Einbruchs verdächtigt wurde.

Gegen 9.20 Uhr am Dienstagmorgen ging der Anruf bei der Polizei ein. Eine Hausbesitzerin aus Bettemburg in der Route de Luxembourg, hatte vermutet, dass jemand illegal in ihr unbewohntes Haus eingedrungen war, berichtet die großherzogliche Polizei. Im Erdgeschoss, an der Rückseite des Hauses, stand ein Fenster offen. Als die Beamten die Örtlichkeit durchsuchten, fanden sie einen Mann, der in einem Schlafzimmer im ersten Stock eingeschlafen war.