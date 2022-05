Leerer, gequälter Blick: Beim ersten Auftritt nach Klinikaufenthalt wirkt Fürstin Charlène abwesend

1 / 5 An der Seite von Fürst Albert und den Zwillingen Jacques und Gabriella feierte Fürstin Charlène ihr öffentliches Comeback. IMAGO/Andreas Beil Die Fürstenfamilie besuchte die FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft, die am Samstag in Monaco stattfand. Auffällig: Charlène wirkt auf den Fotos des Events teilnahmslos und nachdenklich, ihr Blick leer. IMAGO/Andreas Beil Immer wieder sah Fürst Albert besorgt zu seiner Frau und versuchte, die Stimmung hochzuhalten. IMAGO/Andreas Beil

Nach monatelangem Aufenthalt in einer Spezialklinik wegen psychischer und physischer Erschöpfung scheint Fürstin Charlène zurück im royalen Dienst. Am Samstag überraschte die 44-Jährige mit ihrem Auftritt an der Seite ihres Mannes Fürst Albert (64) und den Zwillingen Jacques und Gabriella (7) erstmals wieder bei einem offiziellen Termin. Die Fürstenfamilie besuchte die FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft in Monaco.

Doch ist Charlène tatsächlich bereit, wieder in die Öffentlichkeit zurückzukehren? Sieht man sich die Fotos des Sportevents an, wohl er nicht. Die Fürstin, die in einem grauen Anzug und mit neuem platinblonden Kurzhaarschnitt kam, wirkte teilnahmslos und distanziert, ihre Haltung als auch Mimik recht passiv, ihr Blick leer und gequält. Auf vielen Aufnahmen schaute Charlène nachdenklich drein, nur selten entkam ihr ein zaghaftes Lächeln.

Therapie dauert an

Das vergangene Jahr scheint demnach nicht spurlos an der zweifachen Mutter vorbeigegangen zu sein. Sie war den Großteil vom Jahr 2021 von ihrer Familie getrennt und in ärztlicher Behandlung. Ein gravierender Hals-Nasen-Ohren-Infekt zwang sie, monatelang in Südafrika zu bleiben. Erst Ende Jahr kehrte sie zurück nach Monaco, jedoch nur für eine kurze Dauer.