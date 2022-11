Die letzte, gewohnte Ausgabe des internationalen Bazars fand im Jahr 2019 statt. «Die Schwierigkeit die Ehrenamtlichen zu motivieren lag darin, dass wir dieses Jahr ein früheres Datum als gewohnt gewählt haben», wie Carmen Decalf bemerkt. Sonst fand der Bazar immer Ende November, Anfang Dezember statt. «Dieses Datum haben wir diesmal nicht wählen können, da die ‹LuxExpo The Box› aufgrund der vielen nachgeholten Veranstaltungen sehr ausgebucht ist.» Sie erklärt weiter, dass es nicht selbstverständlich sei, dass 1300 bis 1500 Ehrenamtliche aus 52 Nationen so flexibel sind. «Das ist enorm. Wir mussten die Maschinerie mit Enthusiasmus neu in Gang setzen. Wenn es aber um eine gute Sache geht, dann finden die Ehrenamtlichen immer eine Möglichkeit, zu kommen. Wir werden unser Bestes tun, um den humanitären Projekten zu helfen, die auf unsere Unterstützung zählen».

Gratis-Eintritt und bis zu 25.000 Besucher

Eine wunderbare Gelegenheit, verschiedene Kulturen kennenzulernen. So beschreibt Carmen Decalf die Veranstaltung für die, die noch nie beim internationalen Bazar waren. «Innerhalb von vier Stunden kann man eine (Welt-)Reise machen, bei der man verschiedene Länder kennenlernt», sagt die Präsidentin des Bazars. «Es ist die Gelegenheit, fürs jeweilige Land typische Snacks oder Drinks zu entdecken. Es ist auch ein Moment des geselligen Zusammentreffens. Beim internationalen Bazar entstehen viele Freundschaften, unter den Ehrenamtlichen, aber auch unter den Besuchern. Von Freitag an können alle bei geselligem Zusammensein ein Glas trinken».

Der internationale Bazar öffnet seine Türen am Freitag, 11. November, von 18 bis 22 Uhr. Samstag ist von 11 bis 19 Uhr offen. «Bei den Öffnungszeiten sind wir bis 20 Uhr Abends flexibel», sagt Carmen Decalf. «Das kommt ein wenig auf die Atmosphäre und die Besucherzahlen an». Am Sonntag ist um 17 Uhr Schluss. Der Eintritt ist frei. Der Zugang zum Gelände befindet sich neben dem Einkaufszentrum Auchan. «Wir erwarten eine fast so hohe Besucherzahl wie vor Covid», so Carmen Decalf. «Wir hoffen, zwischen 22.000 und 25.000 Besucher begrüßen zu können».