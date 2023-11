Beim Kampftraining verletzt: Mark Zuckerberg reisst sich das Kreuzband beim Sparring

Auf einer Reihe von Bildern ist er auf einem Krankenbett zu sehen. Der Kreuzbandriss hat er sich an seinem linken Bein zugezogen.

Ich freue mich immer noch darauf, ihn nach meiner Genesung zu bestreiten. Vielen Dank an alle für die Liebe und Unterstützung», so der Programmierer.

Kommt es zum Kampf zwischen Zuckerberg und Musk?

Vorerst kommt es wohl auch nicht zu einem lange diskutierten Kampf zwischen dem 39-jährigen Zuckerberg und dem 52-jährigen Tesla-Chef Elon Musk.



Musk forderte im Juni Zuckerberg in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) zu einem Kampf heraus. Stunden später antwortete Zuckerberg auf seiner Social-Media-Plattform Instagram mit den Worten «send me the location» (schick mir den Treffpunkt).