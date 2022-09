Luxemburg: Wenn schweres Gerät beim «Mähdreschercross» zur bretternden Rennmaschine wird

Emotionen und Spektakel in ihrer reinsten Form. Nach drei Jahren Pause hat in Rambruch endlich wieder das «Mähdreschercross» stattgefunden – ein internationales Mähdrescherrennen, das am Sonntagnachmittag nach Angaben der Organisatoren fast 6000 Zuschauer anlockte.

«Die Stimmung ist großartig, die Fahrer sind top und das Wetter spielt auch mit. Was will man mehr?», schwärmte Jean-Luc, Sprecher des Rennens. «Alle haben ein Lächeln auf den Lippen und das macht wirklich Freude», sagte er.

Florent kam aus Bastogne im nahe gelegenen Belgien. «Ich arbeite in der Landwirtschaft und das ist wirklich was, das man in der Welt der Landwirtschaft nicht verpassen darf», erzählte er uns begeistert. «Es ist das erste Mal, dass ich hier bin. Es gibt gutes Bier, Musik und man hat viel Spaß », so Florent, bei dem Ambitionen geweckt wurden: «Man bekommt Lust, selbst mitzumachen».