Verrückter Snack-Trend: Beim nächsten Filmabend gibts Popcorn-Salat

Tiktok ist bekannt dafür, uns mit ausgefallenen Snack-Ideen zu inspirieren. Neuer Stern am Himmel: Popcorn-Salat. Wie du ihn zubereitest und für ganz besondere Geschmacksrichtungen sorgen kannst.

Der Popcorn-Salat auf Tiktok: Eine Schüssel voll Popcorn und andere Süssigkeiten. Tiktok / Bakekincakes

Für dich ist süsses Popcorn oder solches mit Wasabi-Geschmack bereits etwas Besonderes? Dann wird dich das, was die Tiktok-Community derzeit abfeiert, umso mehr überraschen: Popcorn-Salat. Der reiht sich ein in die auf Tiktok trendenden Rat-Snacks und verzeichnet als Hashtag bereits fast sechs Millionen Aufrufe. Wie man ihn zubereitet?

Salziges und Süßes gemixt

Der Popcorn-Salat besteht aus Popcorn – salzig, süß oder beides gemischt – das mit Schoko- und Knusperstücken, sowie anderen Süßigkeiten nach individueller Vorliebe in einer Salatschüssel kombiniert wird. Wers mag, fügt sogar noch Gummibärchen und Marshmallows hinzu und fertig ist der Snack für den Filmabend.

Was den Foodies besonders gefällt: Man hat alle seine liebsten Süßigkeiten in einer Schüssel vereint und muss nicht ständig wieder aufstehen, um weitere Packungen aus der Küche zu holen und zu öffnen. Um dem Begriff Salat auch wirklich treu zu bleiben, wird in manchen Tiktok-Videos Salatbesteck zum Mixen genutzt, andere Userinnen und User vermengen die Süßigkeiten einfach mit den Händen.

Inspiration für deinen Popcorn-Salat

Glänzende Schokobons, weiche Marshmallows und Weingummis passen hervorragend zur Konsistenz von Popcorn. Wer die salzig-süße Kombi bevorzugt, wagt sich vielleicht an salziges Popcorn kombiniert mit Lakritzschnecken oder an süßes Popcorn gepaart mit Schokolade ummantelten Salzbrezeln.

Manche Popcorn-Salat-Fans treiben es sogar so weit, dass sie ihrer Schüssel nicht nur Salziges, sondern auch Scharfes hinzufügen. So auch Userin Mollyjburch, die auf scharfe Chips und die amerikanischen Hot Cheeto Balls, also scharfe Mais-Sticks mit Käsegeschmack, setzt. Einen Versuch wert?

Auch Nüsse oder knackige M&Ms machen sich gut im Popcorn-Salat, da sie in Sachen Konsistenz einen Bruch zum Popcorn darstellen und dir beim Filmegucken den extra Knuspergenuss garantieren.