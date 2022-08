Rom : Beim Wahlkampf in Italien treffen Mitte-Links-Block und rechte Parteien aufeinander

In Italien haben sich die Sozialdemokraten (PD) mit den Kleinparteien des Zentrums Azione und +Europa auf einen Pakt im laufenden Wahlkampf geeinigt. Damit hat sich im Mitte-Links-Lager ein erstes Bündnis gegen den derzeit in Umfragen weit vorne liegenden Mitte-Rechts-Block geformt. «Die nächste Wahl ist eine Entscheidung zwischen einem Italien unter den großen europäischen Ländern und einem mit Orban und Putin verbündeten Italien», hieß es in der Übereinkunft, die die Parteien am Dienstag in Rom veröffentlichten.