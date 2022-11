Energiekrise: Beim WC-Papier droht eine Preisexplosion

Das Traditionsunternehmen, 1928 von Hans Klenk gegründet, aus dessen Vor- und Nachname sich auch der Name Hakle zusammensetzt, meldete im Herbst 2022 Insolvenz an. Hakle Deutschland wurde vor zehn Jahren zunächst an eine Private-Equity-Firma und 2019 an ihre heutigen Besitzer verkauft. Und das Unternehmen dürfte längst nicht das einzige sein, das zunehmend in Not gerät.