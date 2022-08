Luxemburg : Beim zweiten Versuch – Einbrecher auf frischer Tat ertappt

In der vergangenen Nacht hat ein Hausbewohner an der Rue Joseph-Hess in der Hauptstadt einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Das hat die großherzogliche Polizei am Dienstagnachmittag bekanntgegeben. Demnach habe der am Kirchberg lebende Mann Geräusche auf seinem Grundstück gehört. Als er deren Ursprung nachgehen wollte, soll der Mann seine aufgebrochene Verandatür vorgefunden haben. Die mutmaßlichen Einbrecher sollen umgehend geflüchtet sein.