USA: «Beinahe-Katastrophe» – Meghan und Harry in Verfolgungsjagd verwickelt

Herzogin Meghan und Harry waren in den USA offenbar in eine Verfolgungsjagd verwickelt. Sie sollen von Paparazzis geflüchtet und dabei beinahe in Passanten gefahren sein.

1 / 1 In Verfolgungsjagd verwickelt: Meghan und Harry. REUTERS

Prinz Harry und Herzogin Meghan waren in New York offenbar in eine «nahezu katastrophale Verfolgungsjagd durch eine Gruppe äußerst aggressiver Paparazzi» verwickelt, wie ihr Sprecher in einem Statement mitteilt. Das Paar sei zusammen mit Meghans Mutter, Doria Ragland (66), vor den Fotografen geflüchtet, als es beinahe zu einem Unfall gekommen sei.

«Diese unerbittliche Verfolgungsjagd, die über zwei Stunden dauerte, führte zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen, an denen andere Fahrer auf der Straße, Fußgänger und zwei Beamte des New York Police Department beteiligt waren», heißt es in der Mitteilung – und weiter: «Während die Tätigkeit als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ein gewisses Interesse seitens der Öffentlichkeit mit sich bringt, sollte dies niemals auf Kosten der Sicherheit von irgendjemandem gehen.»

Der Herzog und die Herzogin von Sussex warnen vor der Veröffentlichung der durch die Verfolgsjagd entstandenen Fotos: «Die Verbreitung dieser Bilder fördert angesichts der Art und Weise, wie sie erlangt wurden, eine äußerst aufdringliche Praxis, die für alle Beteiligten gefährlich ist.»