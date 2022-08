«Beschämend»: Beinprothese von Model aus Spaniens Body-Positivity-Kampagne retuschiert

«Ich weiß nicht einmal, wie ich die Wut erklären soll, die ich im Moment empfinde … Ich zittere buchstäblich, ich bin so wütend», äußert sich das Model Sian Green-Lord auf Instagram. Die 32-Jährige ist in der neuen Kampagne von Spaniens Gleichstellungsministerium zu sehen. Allerdings ohne ihre Beinprothese. Und ohne ihr Einverständnis.

Kampagne geht nach hinten los

«Macht mich einfach nur traurig»

Auf Instagram gibt es für das Model Unterstützung: «Ich bin so schockiert und sende dir all meine Liebe», «Du bist eine Inspiration» und «Das ist echt beschämend», heißt in den Kommentaren. «Es tut mir so leid, dass du das erleben musstest. Ich schäme mich für mein Land!», äußert sich eine andere Instagram-Nutzerin.