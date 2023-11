Beirut: Hisbollah-Chef droht bei Auftritt mit Eskalation

«Einige sagen, ich werde verkünden, dass wir in die Schlacht eingetreten sind», sagte Nasrallah. «Wir sind bereits am 8. Oktober in die Schlacht eingetreten.»

Der Chef der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon, Hassan Nasrallah, hat Israel gedroht, aber kein Eingreifen seiner Miliz in den Gazakrieg angekündigt. Nasrallah lobte in einer länglichen Rede am Freitag den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober und sagte, dieser sei das Ergebnis palästinensischer Planung und Umsetzung. Er deutete damit an, dass seine Miliz an dem Überfall nicht beteiligt war.