Südfrankreich: Beißende Fische attackieren Dutzende Badegäste

Der Graue Drückerfisch treibt in Südfrankreich sein Unwesen: Allein am Montag sind gemäß eines französischen Fernsehsenders 40 Badegäste gebissen worden. Die Tiere werden zwischen 30 und 45 Zentimeter lang und beißen typischerweise in Beine, Zehen und Füße, wie Travelbook berichtet.