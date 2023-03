Rätselhafte Herkunft: Beißender Geruch in Schifflingen verunsichert Anwohner

Seit Montag werden in Schifflingen einige Straßen von den Behörden genauer unter die Lupe genommen, nachdem Anwohner von einem unangenehmen, an Verdünnung erinnernden Geruch berichtet haben. Der Geruch tritt offenbar seit Montag am späten Nachmittag immer wieder auf. Auch das Öffnen mehrerer Kanaldeckel am Dienstag brachte keine weiteren Hinweise ans Licht.

«Das ist ein starker Geruch nach Farbe», bestätigte uns am Dienstagnachmittag eine Anwohnerin der Rue des Fleurs. «Am Montag gegen 18 Uhr hat es angefangen. Und der Geruch ist auch am Dienstagmorgen und -nachmittag wieder aufgetreten. Er ist beißend und nervt. Meine Nachbarn haben bei der Gemeinde angerufen und die Feuerwehr ist gekommen, um zu sehen, ob nicht vielleicht irgendwo Gas ausgetreten ist. Sie haben alle Keller in der Straße überprüft und konnten aber kein Gas feststellen. Das ist das allererste Mal, dass wir in diesem Stadtteil einen solchen Geruch wahrnehmen.» Das Ganze sei zwar seltsam, Sorgen mache sie sich aber keine. «Die Feuerwehrleute meinten, irgendwer hätte irgendwo etwas verschüttet. Nur was? Vielleicht Farbe? Wir haben keine Ahnung...»