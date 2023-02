«The White Lotus» & Co. : Bekannt aus Serien – in diese Hotels kannst du wirklich einchecken

In «The White Lotus» steht das Four Seasons San Domenico Palace im Zentrum der Handlung. Aber auch in weiteren Hotels, die du von HBO und Netflix kennst, kannst du Ferien machen. Instagram/thewhitelotus

Serien und Filme leben nicht nur von deinen Lieblingscharakteren und packenden Geschichten, sondern auch von Kulissen, die Fans am liebsten im echten Leben besuchen möchten. Wir stellen vier Hotels vor, die auf dem Bildschirm bei Netflix oder HBO einen spektakulären Auftritt haben und in die du auch im echten Leben einchecken kannst.

«Glass Onion» – Amanzoe in Porto Heli, Griechenland

Der 2022 veröffentlichte Netflix-Film «Glass Onion: A Knives Out Mystery» spielt in einem luxuriösen Setting mitten auf einer Privatinsel, wo sich der Detektiv Benoit Blanc einem Murder-Mystery stellen muss.

Aus Spass wird Mord: Daniel Craig aka Benoit Blanc wird im Film auf eine Luxusinsel bestellt, um einen scheinbar harmlosen Fall zu lösen. Netflix

Als Hauptkulisse dient ein spektakuläres Anwesen, hinter welchem sich die Villa 20 des Luxusresorts Amanzoe beim griechischen Städtchen Porto Heli verbirgt. Der Ort auf der Halbinsel Peloponnes ist besonders bei der High Society beliebt – und dementsprechend teuer.

1 / 3 Die Villa 20 erstreckt sich auf insgesamt sechs Ebenen und passt sich perfekt der Umgebung an. aman.com Von der Terrasse in den Privatpool und anschließend an den eigenen Strand – ein griechischer Traum. aman.com Poolparty mit deinen 17 Freunden oder Familienfest im griechischen Ambiente – willkommen in der Villa 20. aman.com

Die Villa 20 thront über den sanften Hügeln mit Aussicht auf das glitzernde Meer und bietet mit 19 Zimmern und Suiten, einem privaten Spa, sechs Pools, einem Privatstrand und einer griechischen Taverne unter den Olivenbäumen Platz für 18 Personen. Genauso viele Mitarbeitende kümmern sich übrigens auch um das Wohl der Gäste, Privatkoch inklusive. So viel Luxus hat seinen Preis – dieser ist nur auf Anfrage verfügbar.

«The White Lotus» – Four Seasons San Domenico Palace auf Sizilien

Während die erste Staffel der HBO-Serie «The White Lotus» auf Hawaii spielt, nimmt die Fortsetzung die Zuschauer und Zuschauerinnen mit nach Sizilien. Genauer gesagt nach Taormina ins Hotel Four Seasons San Domenico Palace, wo in der viel gelobten Erfolgsserie reiche Hotelgäste aufeinandertreffen, bis die Stimmung im Ferienparadies kippt.

Auch im echten Leben hat das Hotel so einiges an Luxus zu bieten: Das renovierte Kloster aus dem 14. Jahrhundert bietet eine atemberaubende Aussicht auf das Ionische Meer, lockt mit einem Infinity-Pool und italienischen Gärten. Die Küche ist zudem mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

1 / 4 Hotelferien wie in der Erfolgsserie «The White Lotus» sind auch im echten Leben auf Sizilien möglich – hoffentlich ganz ohne Drama. fourseasons.com Mediterranes Flair: Im Schatten der Palmen können Hotelgäste bestens entspannen. fourseasons.com Immer zu sehen: Das tiefblaue Ionische Meer. fourseasons.com

Das Hotel eröffnet die neue Saison ab dem 14. März, ist aber bereits gut gebucht. Kleinere Doppelzimmer gibt es noch vereinzelt ab 1500 Euro pro Nacht, die Preise für manche Luxus-Zimmer liegen bei über 7000 Euro. Liegt das gerade nicht in deinem Budget, aber du bist neugierig? Auf Tiktok findest du zahlreiche Videos über das «The White Lotus»-Hotel.

«Kitz» – Hotel Klosterhof in Bayern

In der vor einem Jahr erschienenen ersten Staffel der deutsch-österreichischen Netflix-Serie «Kitz» dreht sich alles um die Kellnerin Lisi, die in Kitzbühel mit den Intrigen einer glamourösen Münchner Clique konfrontiert wird. Gedreht wurde jedoch nicht nur im Nobelort selbst, sondern unter anderem auch eine Stunde davon entfernt, in Bayerisch Gmain im Vier-Sterne-Hotel Klosterhof.

Geheimnisse, Lügen und Intrigen – in der Serie «Kitz» kommen die Feriengäste nicht nur zum Entspannen in den Klosterhof. Netflix

Darunter Szenen im Pool, in der Panoramasauna, dem Saunagarten sowie im alpinen Spa-Bereich, in der Bibliothek und an der Rezeption. Das umliegende Bergpanorama und das knisternde Kaminfeuer versprechen gemütliche Stunden – hoffentlich ganz ohne Drama. Zimmer im Klosterhof sind ab etwa 210 Euro buchbar.

1 / 3 Alpin Chic – das ist der Look des Klosterhofs in Bayern. klosterhof.de Vor allem Wellnessgäste kommen hier voll auf ihre Kosten. klosterhof.de Besonders im Winter macht das Hotel Lust auf Wellnessferien. klosterhof.de

«Emily in Paris» – Hotel Molitor in Paris

Fans von Lily Collins beziehungsweise ihrer Serienrolle Emily Cooper durften sich letzten Dezember auf die dritte Staffel des Netflix-Hits freuen, der hauptsächlich in Paris spielt. Gewohnt glamourös sind auch dieses Mal wieder die Drehorte von «Emily in Paris» : So feiern Emily und ihre beste Freundin Mindy eine Poolparty mitten in der Stadt. Gedreht wurden diese Szenen im Hotel Molitor – kein unbekannter Name in Paris.

Poolparty oder Marketingstrategie? In «Emily in Paris» verschwimmen die Grenzen. Instagram/emilyinparis

Das Hotel öffnete seine Pforten bereits 1929 und war sechzig Jahre lang das berühmteste Schwimmbad in ganz Paris – sozusagen der Beachclub-Hotspot. Auch heute noch ist das Herzstück der Pool, doch auch die eleganten Zimmer und das Design laden zum Verweilen ein. Je nach Monat und Verfügbarkeiten sind Zimmer ab 330 Euro pro Person und Nacht buchbar.

1 / 3 Viele Zimmer haben Aussicht auf den Pool und werden Design-Fans begeistern. accor.com Das Herzstück ist der historische Pool, in dem schon früher Partys geschmissen wurden und in den Vierzigerjahren der Bikini zur Schau gestellt wurde. accor.com 124 Zimmer und Suiten stehen im Hotel Molitor im 16. Arrondissement zur Auswahl. accor.com