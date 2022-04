Hongkong : Bekannter Journalist in Hongkong festgenommen

Örtliche Medien berichteten, dass der Reporter und Journalismus-Dozent Allan Au am frühen Montagmorgen in Gewahrsam genommen wurde.

Allan Au bei der 61. Preisverleihung des Peabody Awards von der U.S.-National Association of Broadcasters, 2002.

Die Polizei hat in Hongkong einen bekannten Journalisten festgenommen. Örtliche Medien berichteten, dass der Reporter und Journalismus-Dozent Allan Au am frühen Montagmorgen in Gewahrsam genommen wurde. Polizeikreisen zufolge lauten die Vorwürfe auf «Verschwörung zur Veröffentlichung aufrührerischen Materials». Au hatte zuletzt als Kolumnist für die im Dezember nach einer Razzia eingestellte Nachrichtenplattform «Stand News» geschrieben.