Pot-Reportage : Bekiffte CNN-Reporterin findet alles lustig

Randi Kaye ist eine preisgekrönte Reporterin des US-Senders CNN. Ihre letzte Reportage führte sie ins neue Kifferparadies Colorado, mitten in die Rauchschwaden. Das blieb nicht ohne Wirkung.

Die CNN-Reporterin Randi Kaye machte unlängst eine «umfangreiche Reportage» über das im US-Bundesstaat Colorado mittlerweile legalisierte Marihuana. Dazu nahm sie an einer sogenannten Gras-Tour teil: Zusammen mit überzeugten «Potheads» fuhr sie in einer Limousine zu einer Reihe neu eröffneter Hanfläden. Hier werden die Teilnehmer beraten, was für Marihuana sie kaufen sollen und welche Wirkung welche Sorte hat. Joints werden gekauft und im Wagen gleich angezündet. So umwabern die CNN-Reporterin dicke Rauchschwaden – sodass Kayes Grinsen gegen Ende breiter und breiter wird. Ganz klar, die CNN-Reporterin, die für ihre journalistische Leistung einst mit einem Grammy ausgezeichnet wurde, durchlebt vor laufender Kamera ein Passivraucher-High.

«Mir war ein bißchen schwummerig», kichert sie auf CNN, als Moderator Anderson Cooper sie nach der Reportage fragt. «Ich habe sogar einige Fragen vergessen, die ich im Interview stellen wollte, was mir noch nie passiert ist.» Cooper kann angesichts seiner heiteren Kollegin selbst nicht ganz ernst bleiben, besonders, als sie freimütig zugibt: «Ich fand Dinge wirklich lustig, viel lustiger, als ich sie normalerweise finden würde. Also ja, es gab bei dieser Reportage wohl ein Kontakt-High.»

Colorado ist seit dem 1. Januar der erste US-Bundesstaat, in dem Haschisch mit einer Lizenz legal angebaut, gekauft und konsumiert werden kann. Aktivisten hoffen, dass die Legalisierung von Drogen eine bessere Alternative ist als der teure Kampf gegen Drogen. Kritiker meinen dagegen, dadurch werde es auch für Teenager leichter, an die Droge zu kommen.

Nach dem US-Bundesrecht ist die Droge weiterhin illegal. Das Justizministerium in Washington hat einen Acht-Punkte-Plan für die Regulierung der Pot-Industrie in Colorado präsentiert, damit die Drogen nicht in die Hände von Minderjährigen und Rauschgiftkartellen gelangen. Die Behörden Colorados müssen dafür sorgen, dass Marihuana nicht in Einrichtungen gelangt, die dem Bund gehören, und auch nicht in andere US-Staaten exportiert wird.