WM in Katar : Bestohlene TV-Reporterin – «ich sollte die Strafe für den Dieb festlegen»

Während sie live von der WM in Doha berichtete und mit Fans tanzte, wurden Dominique Metzger Geld und Dokumente aus der Handtasche gestohlen. Als sie Anzeige erstattete, erlebte sie eine Überraschung.

Es war eine Feier mit Nachgeschmack. Nachdem die argentinische TV-Reporterin Dominique Metzger im Vorfeld des Eröffnungsspiels mit Fans auf der Straße herumgetanzt war, musste sie feststellen, dass sie im Trubel vor laufender Kamera beklaut worden war. «Ich hatte meine kleine Handtasche mit meinen Ausweisen, dem Hotelschlüssel und meinem Portemonnaie bei mir und tanzte in der Menge», berichtet sie gegenüber einem Kollegen vom Sender Todo Noticias.

Sie sei überzeugt, dass das der Zeitpunkt gewesen sei, als jemand unbemerkt den Reißverschluss ihres Täschchens geöffnet und die Wertsachen geschnappt habe, sagt Metzger weiter. «Ich habe es in diesem Moment nicht bemerkt, weil um mich herum eine Menschenmenge und Musik waren und ich live auf Sendung war.» Erst als sie danach ein Wasser habe kaufen wollen, habe sie den Verlust bemerkt.

Nur Frauen nahmen Anzeige entgegen

Umgehend wollte sie auf einer Polizeiwache Anzeige erstatten, wurde aber nicht ernst genommen und mit der Erklärung weggeschickt, die Dinge «würden sicher noch zum Vorschein kommen». Man habe sie dann an eine Polizeistation mit weiblichen Mitarbeitern verwiesen – «es hieß, es müssten Frauen sein, die sich um mich kümmern», so Metzger.

Als sie dann ihre Erlebnisse zu Protokoll gegeben habe, sei sie schockiert gewesen: «Ich wurde gefragt, was ich von der Justiz für eine Bestrafung erwarte, wenn die Täterschaft gefasst worden sei.» Ihr wurde versprochen, dass dies geschehen werde: In Katar wurden im Vorfeld der WM rund um die Stadien sowie im Innern Tausende von Überwachungskameras installiert, ein Gesichtserkennungsprogramm hilft, Einzelpersonen zu identifizieren.

Metzger fragte nach, was die Polizistinnen meinten. «Sie fragten, ob ich fünf Jahre Gefängnis oder die Deportation des Täters wünsche», so die Argentinierin. «Ich solle entscheiden.» Sie gab dann aber an, sie wolle nur ihre Geldbörse zurück und überlasse das Strafmaß gerne der Justiz.