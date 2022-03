Luxemburg – Belair-Messdiener berichtet wie er missbraucht wurde

«Wir haben erst gestern davon erfahren. So etwas ist furchtbar. Es ist beschämend für die Taizé-Gemeinschaft, dass unser Name in einem solchen Kontext fällt. Die Gruppe hat allerdings nicht in Taizé selber übernachtet. Wir akzeptieren nicht alle Gruppen, die sich für unsere Jugendtreffen anmelden wollen. Die Jugendlichen müssen mindestens 15 Jahre alt sein. Laut unseren Daten war das bei der luxemburgischen Gruppe nicht der Fall, deshalb haben wir abgelehnt. Wir können allerdings niemand daran hindern, sich eine andere Bleibe in der Umgebung zu suchen und zu den Gebeten zu kommen», erklärt Bruder Étienne von der Taizé Gemeinschaft.