Wieder Tränen in Indian Wells : Belarussin Azarenka bricht mitten im Tennis-Match weinend zusammen

Was ist eigentlich in Indian Wells los? Naomi Osaka wandte sich tränenüberströmt ans Publikum, Amanda Anisimova lief einfach davon. Und Viktorija Azarenka hat mitten im Match mit einem Heulkrampf zu kämpfen.

Heulkrampf: Viktorija Azarenka bricht mitten während des Tennis-Matchs in Tränen aus. Video: tplus

Indian Wells heißt übersetzt so viel wie «indianische Brunnen». Und am traditionsreichen WTA-1000-Turnier in Kalifornien scheinen die Tennis-Cracks heuer besonders nah am Wasser gebaut zu sein. In der Nacht auf Dienstag nämlich brach die Belarussin Viktoria Azarenka (WTA 15) bei ihrer Niederlage gegen die Russo-Kasachin Jelena Rybakina (WTA 20) auf einmal in Tränen aus.

Es passierte, als die 32-Jährige versuchte, das Match auszugleichen. Plötzlich schlug sie sich die Hand vors Gesicht, kniete sich weinend hin und stützte sich auf ihren Schläger. Als der Stuhlrichter fragte, ob sie Hilfe brauche, antwortete Azarenka: «Es tut mir leid, es tut mir so leid.»

Nicht unter belarussicher Flagge

Noch mehrere Minuten rang die zweifache Gewinnerin des Australian Open (2012 und 2013) um Fassung, ehe sie unter unterstützendem Applaus des Publikums weiterspielen konnte und die Partie schlussendlich verlor. Siegerin Rybakina trifft in der nächsten Runde nun auf die Schweizerin Viktorija Golubic (WTA 51).

Wie der Rest der russischen und belarussischen Teilnehmerinnen trat Azarenka in Indian Wells aufgrund der Militäroffensive Moskaus gegen die Ukraine ohne Flagge oder andere Symbole ihres Landes an. Vor dem Beginn des Turniers, auf dessen Center Court im Zeichen der Solidarität die Flagge der Ukraine weht, sagte Azarenka auf Twitter, sie sei «am Boden zerstört» darüber, dass Menschen vom Krieg betroffen sind.

Zwischenfall mit Osaka

Bereits am Wochenende kam es in Indian Wells zu zwei emotionalen Zwischenfällen. Bereits Superstar Naomi Osaka (WTA 78) sind während ihres Zweitrunden-Spiels beim WTA-Turnier in Indian Wells die Tränen gekommen. Auslöser war offenbar ein Zwischenruf aus dem Publikum, als ein Fan «Naomi, you suck» («Naomi, du bist scheiße») gut hörbar in Richtung der Japanerin schrie. Nach der Partie wandte sie sich mit einer emotionalen Botschaft ans Publikum.

Und am Sonntag lief die US-Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 43) noch vor Ende es Matches gegen Leylah Fernandez (WTA 21) einfach davon. Die Schiedsrichterin hatte sie zwar noch angefleht, auf den Court zurückzukehren – doch Anisimova verschwand einfach in den Katakomben. Der Grund, so heißt es wenig später, sei eine «Krankheit» gewesen.