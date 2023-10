Belgien: Attentäter von Brüssel beantragte Asyl in vier EU-Staaten

Der islamistisch motivierte Angreifer, der in Brüssel zwei schwedische Fußballfans erschossen hat, hatte in den vergangenen Jahren in vier verschiedenen europäischen Ländern Asyl beantragt, darunter mehrere EU-Länder. Vor einem Asylantrag in Belgien vor vier Jahren habe der Tunesier bereits 2011 in Norwegen, 2012 in Schweden und 2014 in Italien Asyl beantragt, erklärte die belgische Regierung am Donnerstag.