Belgien: Im Stadion eingeschlossen – Grenzgängerin berichtet vom Abend des Anschlags

«Wir waren hier, weil wir uns am Geburtstag meines Partners ein Spiel anschauen wollten, und am Ende wurde es eine Tragödie». Als Aude und ihr Lebensgefährte am Dienstagnachmittag von Brüssel nach Hause fuhren, spürte die junge Frau wieder die «Angst und Hilflosigkeit», die sie am Montagabend empfunden hatte. Das Paar, das in der Nähe von Arlon lebt, war in die belgische Hauptstadt gekommen, um sich das Fußball-Länderspiel Belgien-Schweden anzusehen, als ein Mann, der sich zum Islamischen Staat bekannte, auf offener Straße mit schweren Waffen zwei Menschen erschoss. Ein neuer Terroranschlag, der die Stadt unter Spannung setzte.