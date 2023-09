Belgien: In Gent kann man nun Taylor Swift studieren

Manch einer hält Taylor Swift für ein literarisches Genie. Der Frage, ob dies so ist, gehen seit Montag Studenten in Belgien nach. AFP

An der Universität Gent in Belgien hat ein Literaturkurs zu den Liedtexten von US-Popstar Taylor Swift begonnen. In der ersten Seminarstunde am Montag diskutierten die Studierenden unter anderem, ob die Sängerin ein «literarisches Genie» sei. Professorin Elly McCausland will mit dem Kurs mehr junge Menschen für Literatur begeistern und zieht Parallelen zwischen Taylor Swift und klassischen Autoren wie William Shakespeare.

«Wenn ich ihre Texte ohne das Lied im Hintergrund lese, kann sich das wie Poesie anfühlen», sagte eine Studentin. Ein anderer Kursteilnehmer erklärte, es sei noch zu früh, um Swifts Einfluss auf die Literatur zu beurteilen. Die 33-Jährige hat bislang zehn Alben veröffentlicht, Shakespeare hat mindestens 38 Theaterstücke geschrieben.

Professorin McCausland nutzt Swifts Liedtexte als Aufhänger für Themen, die auch in klassischen Werken auftauchen. «Ich will, dass die Menschen neu über Literatur nachdenken und merken, dass auch Hunderte Jahre alte Literatur noch etwas zu unseren Diskussionen beitragen kann», sagte sie der Nachrichtenagentur AFP während des Kurses.

Swift-Kurse gibt es in den USA bereits länger

Für das Seminar haben sich im aktuellen Semester mehr als 60 Masterstudierende angemeldet, etwa doppelt so viele wie sonst. Ähnliche Kurse gibt es bereits an mehreren Universitäten in den USA. Die Universität Melbourne in Australien beschäftigt sich im Februar mit einem dreitägigen «Swiftposium» mit dem Hype um die US-Sängerin.

Taylor Swift ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der vergangenen Jahrzehnte und hat mehr Nummer-Eins-Alben als jede andere Künstlerin in der Geschichte der US-Charts herausgebracht. Ihre bereits ausverkaufte «Eras»-Tournee wird sie im Mai 2024 unter anderem nach Paris führen. Im Oktober kommt der Konzertfilm «Taylor Swift: The Eras Tour» in die Kinos.