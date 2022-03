Letzter Anlauf : Belgien sucht Ausweg aus der Staatskrise

Belgiens designierter Premierminister Di Rupo hat am Dienstag seinen ergänzten Plan für Reformen vorgelegt. Dies kann Experten zufolge letzter Versuch für eine neue Koalitions werden.

Falls der frankophone Sozialist scheitert, stehen in dem Land voraussichtlich Neuwahlen an. Belgien ist seit den Parlamentswahlen vom 13. Juni 2010 ohne gewählte Regierung und damit Weltrekordhalter. Die stärkste Partei in der Volksvertretung, die flämischen Nationalisten der N-VA, sitzt nicht mit am Tisch.