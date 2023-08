Belgien: Wildpinkler-Prominenz beschäftigt Polizei

Belgiens Justizminister Vincent Van Quickenborne sieht sich aktuell mit «schmutziger Wäsche» konfrontiert. Polizeibeamte haben sich beschwert, weil Gäste einer von ihm gegebenen Party an ein Polizeiauto uriniert haben sollen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kortrijk im Nordwesten des Landes bestätigte am Donnerstag, dass Ermittlungen zu einer Polizeibeschwerde eingeleitet wurden.

Van Quickenborne hatte am 14. August seinen 50. Geburtstag nachgefeiert und dazu dutzende Gäste in sein Haus in Kortrijk geladen. Wie die Tageszeitung Het Nieuwsblad berichtet, sollen drei sichtbar alkoholisierte Partygänger dabei ertappt worden sein, wie sie an einen Transporter der Polizei pinkelten. Der Wagen war dort zum Schutz des Ministers postiert worden.