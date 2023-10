Belgien: Mann schießt in Brüssel mit Kalaschnikow um sich – zwei Tote

Am Montagabend soll ein Mann in der belgischen Hauptstadt auf mehrere Personen geschossen und diese verletzt oder getötet haben. Die Fahndung nach dem Täter läuft.

In Brüssel sind bei einem Schusswaffenangriff mindestens zwei Menschen gestorben. 20 Minuten

In Brüssel hat ein Mann am Montagabend offenbar mit einer Schusswaffe mehrere Personen angegriffen. Laut der belgischen Polizei seien zwei Personen getötet worden. Bei den Todesopfern handelt es sich um schwedische Fußballfans in entsprechenden Trikots – Belgien spielt heute gegen die schwedische Nationalmannschaft. Die Schüsse fielen demnach um etwa 19.15 Uhr im Zentrum der belgischen Hauptstadt. Zuerst soll der Mann in einer Lobby auf eine Person und später auf zwei weitere in einem Taxi geschossen haben .

Auf Videos ist zu sehen, wie ein Mann mit einer Leuchtweste auf einen Roller steigt und flüchtet. Bei der Attacke soll der Mann «Allahu Akbar» («Allah ist der Größte») geschrien haben. In der Hand hält er eine Waffe, bei der es sich laut «La voix du Nord» um eine Kalaschnikow handelt. Die Fahndung nach dem Täter läuft, die Sicherheitsvorkehrungen um das König-Baudouin-Stadion, wo das Fussballspiel seit 20.45 Uhr läuft, wurden erhöht.

Wie die Zeitung «Sudinfo» schreibt, hat der mutmaßliche Täter nach seiner Tat eine Videobotschaft auf Facebook veröffentlicht, in der er sich als Mitglied der Terrororganisation IS beschrieb und sagte, dass er zwei Ungläubige ermordet habe. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Der mutmaßliche Täter ist weiterhin flüchtig. Bereits früher am Tag hatte Slayem Slouma, wie er sich im Video nennt, eine Nachricht über das an diesem Sonntag in Chicago erstochene muslimische Kind geschrieben. Er erklärte wenn er ein Christ gewesen wäre, «hätten wir es Terrorismus und nicht ein brutales Verbrechen genannt.»

Länderspiel inzwischen abgebrochen

Premierminister Alexander De Croo drückte dem schwedischen Premier sein aufrichtiges Beileid: «Als enge Partner ist der Kampf gegen den Terrorismus ein gemeinsamer Kampf.» Der belgische EU-Ratspräsident Charles Michel schrieb auf X: «Das Herz Europas wird von Gewalt getroffen. Mein Mitgefühl gilt den Familien der Opfer des tödlichen Anschlags im Zentrum von Brüssel.»

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Schweden in Brüssel ist das Qualifikationsspiel zur Fußball-Europameisterschaft zwischen Belgien und Schweden abgebrochen worden. Das teilte der schwedische Fußball-Verband am Montagabend auf X, vormals Twitter, mit.

Innenministerin Annelies Verlinden, De Croo und Justizminister Vincent Van Quickenborne begaben sich am Abend in das Nationale Krisenzentrum, um die Lage genauer zu beobachten. Die belgischen Behörden haben nach tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Brüssel die Terrorwarnung auf die zweithöchste Alarmstufe erhöht.

Update folgt …