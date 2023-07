Brüssel: Belgische Polizei durchsucht wegen Katar-Skandal Wohnung von EU-Parlamentarierin

Belgische Ermittler haben im Zusammenhang mit dem Katar-Skandal am Mittwoch sechs weitere Standorte durchsucht, darunter die Wohnung einer Europaabgeordneten. Die Razzia habe die Wohnung der belgischen Sozialdemokratin Marie Arena sowie fünf «Orte in direkter Verbindung zu ihr oder ihrer Familie» zum Ziel gehabt, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die 56-Jährige war eine politische Verbündete mehrerer anderer in den Bestechungsskandal verwickelter Personen.