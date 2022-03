Leukämie : Belgischer Club Cercle Brügge trauert um Keeper Van Damme

Van Damme ist im Alter von nur 28 Jahren nach jahrelangem Kampf gegen Leukämie gestorben. Der Torhüter hinterlässt seine Frau und Tochter. Der Club gedachten ihm mit einer Schweigeminute.

Der belgische Fußball-Erstligist Cercle Brügge trauert um seinen Torhüter Miguel Van Damme. Der Schlussmann starb im Alter von nur 28 Jahren nach einem jahrelangen Kampf gegen Leukämie, wie sein Verein am Dienstag mitteilte. «Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, was wir fühlen, auch wenn wir wussten, dass es eine Zeit lang nicht gut lief», hieß es in der Vereinsmitteilung.