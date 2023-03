Sofian Kiyine: Belgischer Fußball-Profi fliegt mit seinem Mercedes in Lütticher Turnhalle

Es sind verrückte Szenen, die eine Überwachungskamera im belgischen Lüttich aufnimmt. Ein Auto rast auf einen Kreisverkehr zu, hebt ab und fliegt direkt in ein Gebäude – am Ende ist nur noch ein Loch zu sehen. Nun ist klar: Am Steuer des Wagens saß ein belgischer Fußballer. Sofian Kiyine, der für OH Leuven in der höchsten belgischen Liga spielt, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.